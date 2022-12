Bombeiros “a arder” com as despesas dos incêndios do verão

Foi o que aconteceu em Alvaiázere. Neste concelho do distrito de Leiria, que perdeu três mil hectares de floresta, a associação humanitária não sabe mais o que fazer. Segundo o comandante Mário Gomes, falta liquidar cerca de 45 mil euros da despesa com combustível, logística e reparação de viaturas de combate aos incêndios.

No caso dos concelhos onde a área ardida foi superior os 2,5 hectares, o Estado pagou já cerca de 80% das despesas às associações humanitárias, mas o restante está ainda por liquidar.

Cinco meses depois dos incêndios que assolaram o país, há corporações de bombeiros que ainda não receberam do Estado o pagamento das despesas de alimentação e de toda a logística envolvida no combate às chamas.

Esta é uma situação que “condiciona” a corporação, já que “tivemos de fazer pagamentos aos nossos fornecedores e esse dinheiro faz-nos falta para comprar equipamentos, viaturas, e aquilo que é preciso para a gestão do dia a dia”, revelou Mário Gomes.

Acrescem ainda as despesas que também o Ministério da Saúde não liquida no prazo desejado, levando, muitas vezes, sete meses para pagar. “Um mal crónico de há muitos anos”, lamenta o comandante que acredita que essa será uma das razões que, no futuro, levarão algumas corporações de bombeiros a fechar portas.

“As despesas são cada vez maiores, a atualização daquilo que o Estado nos paga não compensa aquilo que, na realidade, devia pagar, e com a inflação e o aumento dos preços generalizado dos consumíveis dos bombeiros, temos tido muitas dificuldades”, admite Mário Gomes.

Questionado se a associação já se recusou a fazer algum serviço por falta de dinheiro, o comandante negou. “A capacidade operacional está a 100%”, frisou.

“Os bombeiros não fazem greves nem protestos com chantagem, nós damos o melhor de nós em cada dia”, acentuou.