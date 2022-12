Grande Porto disponível para acolher centro de treinos da Ryanair

A Área Metropolitana do Porto (AMP) está na corrida para acolher o futuro centro de treinos da companhia de aviação Ryanair.

A disponibilidade foi assumida, esta quinta-feira, pelo autarca do Porto, Rui Moreira, que garantiu que a região reúne as condições para receber o centro de formação da companhia irlandesa.

“Tenho a certeza de que se a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) conseguir criar condições para que essa escola de treino venha para a área metropolitana do Porto que não faltará capacidade nem interesse”, garantiu o autarca portuense após o encontro de Natal, no Porto, com os seus homólogos de Matosinhos e de Vila Nova de Gaia.

Para Rui Moreira, o facto de “o município do Porto não ter instalações disponíveis” não impede que o projeto venha a ser instalado na região.

“Não temos uma visão paroquial”, garantiu. “O que dissemos à Rayanair é que provavelmente em Matosinhos, na Maia ou, por aventura, em Vila do Conde poderá ser possível”, adiantou.

O presidente executivo da Ryanair admitiu, na quarta-feira, ser “cada vez mais provável” a escolha de Portugal para instalar novo centro de formação da companhia. Uma decisão que deverá ser conhecida antes do final de janeiro.