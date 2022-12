Escassez de medicamentos. Ordem dos Médicos sugere aumento de preços

A Ordem dos Médicos defende o aumento do preço dos medicamentos para combater a escassez nas farmácias e nos hospitais.

"A revisão de preços é fundamental", defendeu esta terça-feira, na comissão parlamentar de Saúde, António Neves da Silva, que integra o Conselho Nacional para a Política do Medicamento da Ordem dos Médicos.

"Se é uma revisão excecional só para os mais baratos ou se é uma revisão transversal para todos, isso é um assunto que tem de ser visto, tem de ser trabalhado com o Infarmed", adiantou Neves da Silva, "mas não daqui a seis meses".

"Isto pode ser feito já, com o Infarmed, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos, a indústria", indicou a mesma fonte, destacando, contudo, que "o aumento dos preços para os medicamentos baratos é ridículo".

No entender do médico, a atual escassez de medicamentos é preocupante, sobretudo no caso dos antidiabéticos. Por isso, sugere alterações à lei para que apenas os doentes com diabetes possam comprar estes fármacos, ultimamente muito populares entre quem está a tentar perder peso.