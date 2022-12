Câmara de Lisboa aprova apoio de 740 mil euros a comerciantes afetados pelas cheias

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) aprovou esta segunda-feira 740 mil euros em apoios aos comerciantes da cidade afetados pelas cheias da semana passada.

A decisão do executivo camarário da capital foi tomada por unanimidade.

Haverá uma outra proposta de apoios que será apresentada ainda esta semana para complementar este primeiro apoio.

A CML antecipa um valor global de 3 milhões de euros em apoios aos comerciantes e moradores afetados pelas inundações.

O valor está em linha com o que o presidente da Câmara, Carlos Moedas, tinha já anunciado que seria o valor total do fundo de apoio aos que sofreram prejuízos com o mau tempo.