Quase dois terços dos funcionários públicos têm 45 ou mais anos de idade

Segundo o documento da Direção-Geral da Amdministração e do Emprego Público (DGAEP), entre dezembro de 2011 e junho de 2022, verificou-se uma diminuição do número de trabalhadores em todos os escalões etários abaixo dos 45 anos. .



"Neste período, a idade média dos trabalhadores da Administração Pública aumentou 4,4 anos (de 43,6 anos de idade em 2011 para 48,0 anos em 2022)", pode ler-se no BOEP.

A idade média estimada aumentou em todas as carreiras, com exceção das carreiras médica e de investigação científica.

O aumento do número de trabalhadores em idades mais avançadas registou-se, particularmente, nas mulheres entre os 55 e os 64 anos.

De acordo com o documento, as carreiras de oficial dos registos e notariado e administração tributária e aduaneira apresentavam, em junho, as idades médias mais elevadas (56,5 e 54,9 anos, respetivamente), enquanto as carreiras das forças armadas (34,5 anos), de bombeiro (40,2 anos) e médica (41,6 anos) detinham as idades médias mais baixas.