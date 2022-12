Mortalidade acima do esperado nas regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo

A mortalidade por todas as causas esteve, na semana passada, acima do esperado para a época nas regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo, nos maiores de 85, coincidindo com o aumento da incidência das infeções respiratórias.

Os dados constam do novo relatório semanal "Resposta Sazonal em Saúde - Vigilância e Monitorização", publicado a partir desta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde DGS) e que incide sobre "a evolução das infeções respiratórias agudas e os potenciais efeitos do frio na saúde da população".

Segundo os dados referentes à semana entre 55 e 11 de dezembro, que, ressalva a DGS, tem menos um dia útil, pelo que a informação deve "ser interpretada em conformidade", o grupo etário entre 6 e 18 anos foi o que registou o maior número de episódios de urgência por síndrome gripal.

Dos episódios de urgência por síndrome gripal, 48,7% ocorreram abaixo dos 18 anos, refere a DGS, assinalando que os valores apresentados são inferiores aos das épocas anteriores a 2020 em todos os grupos etários.

"Observou-se um aumento da proporção de consultas por infeções respiratórias nos Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacional de Saúde face à semana 48 de 2022 (28 de novembro a 4 de dezembro de 2022)", adianta o relatório, que integra informação de várias fontes e organismos.

A procura do SNS24 (atendimentos triados pelo SNS 24) e do INEM (chamadas) apresentou um aumento face à semana anterior, tendo-se verificado "uma ligeira diminuição da proporção de episódios de urgência hospitalar por síndrome gripal".

"Este valor poderá ser revisto face a possíveis constrangimentos no reporte eletrónico, decorrente das intempéries ocorridas esta semana", sublinha a DGS.

A proporção de episódios de urgência por síndrome gripal com destino a internamento apresentou uma tendência crescente.