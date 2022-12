Vai sair de casa? Saiba que estradas estão cortadas

Estradas cortadas ao trânsito:

- EN8 (Odivelas-Loures);

- EN250, na Zona de Frielas;

- EN115, Rotunda das Oliveiras e das Lebres;

- EN2, Mora, corte da circulação em ambos os sentidos entre os quilómetros 469 e 471;

- EN244, Avis, corte em ambos os sentidos ao quilómetro 104;

- EN246, Arronches, corte da circulação em ambos os sentidos entre os quilómetros 53 e 59,5;

- EN246, Elvas, corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 18;

- IP2, Monforte, corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 203,1;

- EN251, corte da circulação em ambos os sentidos entre Couço e Mora;

- EN245, Portalegre, Ponte de Fronteira ao km 41,050 circulação interdita;

- EN365, corte da circulação em ambos os sentidos entre Vale Figueira e Pombalinho, km 53,450 e 61,2;

- EN118 corte em ambos os sentidos entre Tramagal e Santa Margarida;

- EN373, estrada fechada no sentido Campo Maior – Elvas;

- EN243, Fronteira, corte de estrada ao km 154,198.





Troços ferroviários com condicionamentos:

-Linha do Norte: Restabelecida a circulação em todas as vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca, com limitação de velocidade na zona de Póvoa da Santa Iria.

- Linha de Sintra: Restabelecida a circulação entre Benfica e Campolide, com limitação de velocidade de 30 km/h entre os km 3,3 e 3,5.

- Linha Cascais: A Estação de Algés mantém-se sem serviço comercial;

- Linha do Sul: A circulação em ambas as vias entre Pragal e Corroios, efetua-se com limitação de velocidade de 30 km/h.

- Linha do Leste: circulação suspensa entre Portalegre e Elvas.

