Três famílias desalojadas em Coruche com subida do rio Sorraia

Três famílias, num total de 14 pessoas, ficaram desalojadas em Coruche devido às inundações causadas pela subida do caudal do rio Sorraia e descargas da barragem do Maranhão, disse nesta quarta-feira o presidente deste município do distrito de Santarém.

Francisco Oliveira afirmou à agência Lusa que "foram três famílias, num total de 14 pessoas, entre adultos e crianças, (que ficaram desalojadas)" na localidade de Vale Mansos, tendo ficado alojadas em casas de familiares até a situação estar regularizada.

Estas pessoas "não tiveram tempo de salvaguardar" os seus bens, que ficaram molhados, estando por apurar os prejuízos.

O autarca adiantou que, com a descida do nível das águas, as famílias aguardam que as "casas arejem" para puderem regressar.

A subida do caudal do rio provocou também inundações na vila de Coruche, afetou culturas hortícolas e deixou submersas e cortadas algumas estradas e caminhos no Vale do Sorraia, acrescentou.

Entre as quais, as estradas nacionais (EN) 119, no troço entre Biscainho e o entroncamento com a EN251, e a 251, entre Monte da Barca e Mora, revela um comunicado da Proteção Civil Municipal nesta quarta-feira divulgado.

No comunicado, "alerta-se a população para estar atenta à subida das águas no Vale do Sorraia" e aos automobilistas são pedidos "comportamentos de segurança rodoviária face às condições das vias".