Acesso aos cais da Régua e Junqueira continua cortado devido à subida do Douro

O acesso aos cais da Régua e da Junqueira, no distrito de Vila Real, mantinha-se cortado ao início desta quarta-feira, segundo a proteção civil, que aponta para um desagravamento da situação ao longo da manhã.

Segundo o Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Vila Real, depois de o nível das águas no Douro ter subido cerca de 1,5 metros junto ao cais da Régua, a situação manteve-se estável durante a noite.

A mesma fonte disse igualmente que serão retomados de manhã os trabalhos de limpeza da via entre a barragem de Bagaúste e a localidade de Covelinhas, no concelho da Régua, onde na terça-feira ocorreu um deslizamento de terras, com pedras de grande volume.

Na terça-feira, ao final da tarde, o comandante da capitania do Douro, Silva Rocha, tinha admitido a possibilidade de durante a madrugada ocorrerem cheias no rio Douro, na Régua, e de, 13 horas depois, a situação atingir o Porto.

Todos os distritos de Portugal continental estão a partir das 9h00 de hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que mantém estes avisos ativos até às 18h00.

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo, entre as 12h00 de hoje e as 0h00 de quinta-feira, devido à agitação marítima, prevendo-se ondas do quadrante oeste com 4 a 4,5 metros.