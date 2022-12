A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil diz ter registado 847 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afetaram os distritos do norte e centro do país, entre as 00h00 de segunda-feira e as 01h30 desta terça-feira.

Em declarações à Renascença, o Comandante Pedro Araújo especifica que o distrito de Lisboa tem sido o mais afetado pela chuva intensa.

Soma 141 ocorrências que incluem inundações (mais de 200 ocorrências), o mesmo acontecendo com quedas de árvores (300 ocorrências) e ainda limpezas de via (130 ocorrências) e quedas de estruturas (110 ocorrências).

Ao início da madrugada, o Comandante Pedro Araújo indicava não ter relato de ocorrências consideradas significativas ou graves.

"São sobretudo ocorrências em meio urbano, de inundação de vias, quedas de ramos e infraestruturas, sobretudo fruto da intensificação do vento que se fez sentir nas terras altas, em particular especial no centro do país, com destaque para o distrito de Viseu e Coimbra. Nestes distrios o numero de ocorrências foi maior em relação à queda de árvores e estruturas.

As inundações afetaram essencialmente os distritos de Coimbra e Lisboa.

A Proteção Civil alerta para nova possibilidade de inundações e aumento dos caudais dos rios nos distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre, que estarão em alerta laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) devido às previsões de chuva persistente e forte.