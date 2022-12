Mau tempo. Mais de 2,2 milhões de m3 de água entram em Alqueva vindos de Espanha

Mais de 2,2 milhões de metros cúbicos (m3) de água por segundo estão a entrar, neste momento, na albufeira do Alqueva, sobretudo devido às escorrências provocadas pelas chuvas, segundo dados da Confederação Hidrográfica do Guadiana.

Na página de Internet do sistema de monitorização espanhol da bacia do rio Guadiana, consultado pela agência Lusa, era possível constatar que, às 18h20, estavam a passar mais de 2,2 milhões de m3 por segundo (m3/s) pelo açude de Badajoz e a entrar na albufeira do Alqueva.

O mesmo sistema, designado Sistema de Informação de Redes Automáticas (SIRA) da Bacia do Guadiana, da Confederação Hidrográfica do Guadiana, tem vindo a mostrar, nas últimas horas, uma tendência crescente da quantidade de milhões de m3/s que estão a entrar no Alqueva.

Contactada pela Lusa, fonte da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA), confirmou que essa água vinda de Espanha “está a aumentar”.

Este facto deve-se, não só a “duas ou três pequenas barragens” do lado de lá da fronteira que abriram comportas, uma vez que “as grandes barragens espanholas ainda têm muita capacidade” para encher, mas “sobretudo devido às escorrências provocadas pelas chuvas para a bacia do rio Guadiana”.

E os efeitos na albufeira já se fazem notar, acrescentou a mesma fonte: “O Alqueva já encaixou mais 175 milhões de metros cúbicos de água, com estas últimas chuvas”, ou seja, “nesta última semana e com maior relevância para o dia de hoje”.

A fonte da EDIA indicou que, às 15h00 desta terça-feira, a barragem estava à cota 145.72, enquanto, no passado dia 9 deste mês, situava-se na cota 144.18, o que significa que “subiu cerca de 1,5 metros de altura, o que é muita água”.

“Mas, ainda faltam alguns metros para que se atinja a cota 152”, a máxima da barragem do Alqueva, disse.