Inundações foram "desastrosas" para o comércio local e são precisos apoios imediatos, avisam empresas

"Se algumas destas empresas já estavam com a corda da garganta, por causa da pandemia e da inflação, agora a situação é mesmo dramática", relata.

À Renascença , Jorge Pisco explica que milhares de micro empresas, a semanas do Natal, foram bastante afetadas pelas cheias verificadas nos últimos dias, em Portugal, devido ao mau tempo.

O presidente da Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) alerta que as inundações dos últimos dias foram "desastrosas" para o comércio local e pede apoios do Governo "urgentes e imediatos".

A CPPME defende que as empresas precisam de medidas urgentes no terreno e não pode esperar por um levantamento do Executivo antes que isso aconteça.

E Jorge Pisco acredita que o Governo "tem dinheiro do Orçamento de Estado para acudir a estas empresas" no imediato, antes de poder equacionar o uso de fundos europeus.

"Noutras crises, o Governo vai esperando para ver o que acontece. E depois diz que tem linhas de crédito e finge que está a fazer um grande esforço de solidariedade, quando não o faz", critica, ainda.