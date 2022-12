Energia: Costa defende extensão do mecanismo ibérico

O primeiro-ministro considerou nesta terça-feira essencial que Portugal e Espanha abram já negociações para a extensão do mecanismo ibérico, tendo em vista continuar a limitar o impacto da subida do preço do gás na eletricidade.

No seu discurso na abertura do debate sobre a próxima reunião do Conselho Europeu, na quinta-feira, em Bruxelas, António Costa afirmou encarar com satisfação a intenção da Comissão Europeia de "assumir o compromisso de apresentar no primeiro trimestre do próximo ano uma proposta nesse sentido".

"Em qualquer caso, e enquanto a proposta não é debatida e não gera consenso , é absolutamente essencial que Portugal e Espanha procedam desde já às negociações necessárias para a extensão da solução ibérica depois de maio do próximo ano, visto que este mecanismo é o que tem permitido mitigar o impacto da subida do preço do gás no preço da eletricidade. Desde 15 de junho até 30 de novembro, já permitiu poupar cerca de 360 milhões de euros relativamente à despesa que teria existido sem esse mecanismo", sustentou o líder do executivo.