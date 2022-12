Deslizamento de terras em bairro de Lisboa impede moradores de sair de casa

Um deslizamento de terras em Santa Clara, em Lisboa, está hoje a impedir moradores de sair de casa, disse o presidente do município, acrescentando que, devido ao mau tempo, cabe a cada escola decidir se deve ou não abrir.

Em declarações à CNN Portugal pelas 8h45, Carlos Moedas explicou que o deslize de terras "está a impedir 10 pessoas de sair de casa" na Azinhaga da Torrinha, bairro da freguesia de Santa Clara, assegurando que estão meios de socorro no local.

Depois de as fortes chuvas registadas durante a noite terem provocado muitas inundações na via pública, o autarca de Lisboa disse ainda que cabe a cada escola decidir se tem condições para abrir, de acordo com a presença ou ausência de funcionários.