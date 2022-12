Algumas estradas reabrem em Lisboa, muitas ainda cortadas noutros pontos

A circulação automóvel já foi restabelecida em várias estradas da região de Lisboa, mas no distrito de Portalegre muitas continuam cortadas e na ferrovia há vários constrangimentos também, segundo o último ponto de situação da Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo a IP - que gere parte das redes, fornecendo, portanto, um retrato parcial da realidade -, no distrito de Lisboa foi restabelecida a circulação do IP7, no sentido Norte-Sul, no acesso à Ponte 25 de Abril e no acesso da A8 para Loures.

Foi também restabelecida a circulação na N115-2 em Machiel e Ermejeira (Torres Vedras); na N9 em Ponte de Rol e Torres Vedras; na Calçada de Carriche e Odivelas; no acesso do IC19 para Rio de Mouro (Sintra); na N6 (Auto da Boa Viagem); no IC16 para a CRIL-Pontinha (Pdivelas); e no acesso IC19 para a Buraca (Amadora).

Continuam cortadas a N8 (Odivelas-Loures); a N250, na zona de Frielas; a N115, Rotunda das Oliveiras e das Lebres e foi cortado o acesso do IC19 para a EN117 (Amadora), no sentido Lisboa-Sintra.

No distrito de Portalegre, a IP indicou que a circulação está interdita na Ponte de Fronteira ao quilómetro 41,050 e que a circulação está cortada na EN244, em Avis, em ambos os sentidos, ao quilómetro 104; a EN246, em Arronches, em ambos os sentidos entre os quilómetros 53 e 59,5; a EN246, em Elvas, em ambos os sentidos ao quilómetro 18 e o IP2, em Monforte, também em ambos os sentidos, ao quilómetro 203,1.

Segundo a IP, no distrito de Évora, há corte na EN2, em Mora, em ambos os sentidos entre os quilómetros 469 e 471, e na EN251, em ambos os sentidos entre Couço e Mora.

No distrito de Santarém, há corte da circulação em ambos os sentidos na EN365, entre Vale Figueira e Pombalinho, ao quilómetro 53,450 e 61,2; na EN119, em Coruche, em ambos os sentidos entre os quilómetros 43 e 55 e na EN118, em ambos os sentidos, entre p Tramagal e Santa Margarida.

No que respeita à rede ferroviária, na Linha do Norte mantém-se interdita a circulação numa das vias, tendo sido restabelecida a circulação nas restantes três vias, entre Sacavém, Bobadela Sul e Alverca.

Na Linha de Sintra mantém-se suspensa a circulação na via ascendente e foi restabelecida a circulação na via descendente, entre Benfica e Campolide, com limitação de velocidade.

No pequeno troço designado por Concordância de Xabregas, foi suspensa a circulação entre a bifurcação de Chelas e Santa Apolónia.

Quanto à Linha de Cascais, foi restabelecida a circulação, através de uma via, entre Cais do Sodré e Oeiras; na Linha do Sul foi restabelecida a circulação numa das vias entre Pragal e Corroios, com limitação de velocidade e a Linha do Leste está suspensa entre Portalegre e Elvas.

Numa nota divulgada ao início da tarde, a CP informa os seus clientes que foram afetados pelo mau tempo que podem pedir reembolso ou revalidações dos bilhetes.

"Devido às más condições climatéricas, a circulação dos comboios em várias linhas da rede, em particular na região de Lisboa, processa-se com fortes constrangimentos", lê-se na nota.

"Pelo motivo apresentado, os reembolsos e revalidações dos bilhetes poderão efetuar-se gratuitamente nas bilheteiras, ou no site, através do formulário de contactos", acrescenta a CP.

No que respeita ao transporte aéreo, a ANA-Aeroportos de Portugal indicou que o "aeroporto de Lisboa manteve-se sempre operacional", apesar de "algumas situações de acumulação de água, que foram rapidamente resolvidas pelas equipas do aeroporto".

"Até ao momento, não se regista impacto relevante na operação aeroportuária", concluiu.