Mais “equidade” entre os portugueses. Diretor executivo do SNS quer reduzir espera para consultas e cirurgias

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) aponta como uma das prioridades do seu trabalho, a redução dos tempos de espera para consultas e cirurgias.

Fernando Araújo falava no ato público de apresentação da direção executiva do SNS, uma cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, António Costa, em que marcou também presença o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

“Temos que conseguir reduzir o tempo de espera e conseguir aumentar a capacidade de resolução. Trata-se de uma estratégia que promove a equidade entre os portugueses e protege os mais frágeis e que vamos de forma obstinada perseguir”, garantiu o responsável que elege também a “prevenção” como prioridade para acabar com situações que não são toleráveis nos dias de hoje.

“Não podemos, por exemplo, continuar a insistir na redução do tempo de resposta para as cirurgias para a obesidade ou a questionar o alargamento da disponibilidade a diabéticos de bombas de insulina ou ainda a aprovar novos antidiabéticos orais com custos muito elevados, quando, ao mesmo tempo, não valorizamos a promoção da saúde através de medidas simples e económicas que visam a alimentação saudável ou a promoção da atividade física”, observou o médico.

No seu discurso, o diretor executivo do SNS garantiu igualmente que pretende acabar com a burocracia que rouba tempo aos médicos.

“Terminar com processos que não trazem qualquer valor e infernizam a vida dos utentes e dos profissionais e terminar com uma sociedade demasiado administrativa que para tudo precisa de um papel e no nosso caso emitido por um médico de família”, afirmou.

Para Fernando Araújo, é não é exequível que “nesta fase de infeções respiratórias, os médicos de família passem um terço do tempo a emitir certificados de incapacidade temporária para períodos inferiores a três dias, apenas para justificar o acesso ao trabalho ou à escola”.

“Queremos terminar com este trabalho”, sublinha, “que não tem qualquer mais-valia para a sociedade, abrindo espaço e tempo para os profissionais de saúde atenderem os seus doentes”.