Homem morre atropelado pelo próprio carro em Arronches

Um homem, de 66 anos, morreu nesta segunda-feira atropelado pelo próprio carro, provavelmente, quando tentava pegar de empurrão o motor do automóvel em Arronches, no distrito de Portalegre, revelaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o atropelamento, para o qual foi dado o alerta às 06:22, ocorreu na rua Caleja de Santo António, em Arronches.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal é um homem de 66 anos, cujo óbito foi declarado no local do acidente pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Portalegre.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR adiantou que as autoridades policiais suspeitam que o acidente terá ocorrido quando o homem tentava pegar de empurrão o motor do automóvel.

O homem terá perdido o controlo do carro que empurrava e a viatura acabou por colidir com outra que estava estacionada, ficando o corpo da vítima mortal entalado entre os dois, precisou a mesma fonte.

A fonte da GNR acrescentou que o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Portalegre da GNR está a averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

As operações de socorro mobilizaram operacionais e meios dos Bombeiros de Arronches, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, num total de sete elementos e quatro veículos, incluindo a VMER de Portalegre.