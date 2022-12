Estado do tempo vai piorar. Há risco de inundações em seis distritos

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta segunda-feira para um agravamento do estado do tempo nas próximas 48 horas, com risco de inundações em seis distritos de Portugal.

No habitual encontro com a comunicação social para efetuar o ponto de situação das ocorrências, o comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes, indicou que o mau tempo vai manter-se pelo menos até quinta-feira, com chuva forte e vento com rajadas que podem chegar até aos 120 kms/hora, sobretudo na região sul.

“Mantemos até dia 15 a precipitação forte e persistente, com condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e, aqui, em especial no final do dia de hoje, madrugada, e amanhã, a possibilidade de ocorrências de fenómenos extremos de vento, numa faixa entre os distritos de Leiria e Setúbal, mas também nos distritos de Santarém, Évora e Portalegre. Também mantemos um agravamento do vento com rajadas até 80 Km/hora e, localmente, até 120 Km/h na região sul, durante a manhã do dia 13”, precisou o responsável.

De resto, os distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre vão passar a alerta laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, já na tarde desta segunda-feira, a partir das 15h00, o que leva a ANEPC a deixar algumas recomendações.

“Recordamos aquilo que são os avisos e , sobretudo, as recomendações de autoproteção. Nos casos de agitação marítima, não circular junto à costa e, depois, com esta precipitação persistente e duradoura nas próximas 48 horas, são expectáveis fenómenos de inundação nas áreas urbanas, nomeadamente nas bacias da área metropolitana de Lisboa e das ribeiras do Oeste”, alertou André Fernandes.

Quanto aos distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, onde esta segunda-feira de manhã ocorreu um agravamento do estado do tempo, a situação vai melhorar e durante a tarde sendo analisada a possibilidade de desagravar o nível de alerta laranja.

Por agora permanecem sem eletricidade algumas zonas dos distritos de Braga e Viana do Castelo, porém, segundo o comandante nacional da Proteção Civil, “a EDP tem as suas equipas no local que estão a trabalhar para a reposição da normalidade para a totalidade da rede elétrica, para que tudo esteja normalizado na próxima noite”.

