Cravinho garante que seguiu "procedimentos" com investigações na Defesa

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, garantiu hoje que seguiu "os procedimentos" relativamente à investigação que envolve o Ministério da Defesa, que liderou antes de transitar para a atual tutela, reiterando ser um "momento de justiça". "Eu segui os procedimentos. Quando recebi o relatório do Tribunal de Contas, aquilo que fiz foi enviar esse relatório para o Ministério Público para prosseguir as suas investigações, de acordo com aquilo que entendessem", declarou o chefe da diplomacia portuguesa. Em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas, à margem do Conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE e da reunião ministerial com Parceria Oriental, o responsável reiterou que "este é o momento de justiça". "Acho que não nos devemos envolver com comentário político sobre um procedimento judicial", disse João Gomes Cravinho, que acompanhou a situação quando esteve à frente do Ministério da Defesa. João Gomes Cravinho comentava os desenvolvimentos da operação "Tempestade Perfeita" desencadeada na terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ), em coordenação com o Ministério Público, que resultou em cinco detenções, entre as quais três altos quadros da Defesa e dois empresários, num total de 19 arguidos, que respeita ao período em que tutelou a Defesa.



Fonte ligada à investigação confirmou na passada terça-feira à Lusa que o ex-diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) Alberto Coelho, o diretor de Serviços de Infraestruturas e Património, Francisco Marques, e o ex-diretor da Gestão Financeira do Ministério da Defesa Nacional Paulo Branco são os três altos quadros da Defesa detidos pelas autoridades. Segundo a Polícia Judiciária, a operação, que envolveu o Ministério da Defesa Nacional, em Lisboa, foi realizada também no Porto, Alter do Chão, Almada e Comporta, levou à execução de 59 mandados de busca, dos quais 29 buscas domiciliárias e 30 buscas não domiciliárias, visando "a recolha de elementos probatórios complementares e relacionados com suspeitas de práticas criminosas no exercício de funções públicas, sob investigação". O Ministério da Defesa Nacional, agora tutelado por Helena Carreiras, confirmou a presença da Polícia Judiciária e do Ministério Público nas suas instalações, na Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, no âmbito de averiguações a atos praticados entre 2018 e 2021.