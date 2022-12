Autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra vão para a porta do Ministério da Saúde esta segunda-feira

Os presidentes das Câmaras de Setúbal, Palmela e Sesimbra, tinham ameaçado esta sexta-feira ir para a porta do Ministério da Saúde se não fosse marcada a reunião urgente que pediram ao ministro da Saúde, devido à falta de médicos no Hospital de Setúbal. Sem resposta até ao momento, os autarcas vão estar às 9h00 da manhã, desta segunda-feira, à porta do Ministério da Saúde.

Através de uma publicação no Facebook - e confirmado também pela Renascença junto da Câmara de Setúbal-, os autarcas dizem não ter outra solução perante o silêncio do ministro.

Em causa está a degradação do funcionamento do hospital de São Bernardo, que tem as urgências pediátricas encerradas há quase uma semana, devido à falta de médicos.

Desta forma, sem resposta de Manuel Pizarro até ao momento, os autarcas André Martins, Francisco Jesus e Álvaro Amaro estarão durante a manhã na Rua Joao Crisóstomo, em Lisboa, à espera do titular da pasta da Saúde, para que se concretize o encontro urgente que pediram.

Contactado pela Renascença, o Ministério da Saúde diz estar muito empenhado em ouvir todas as partes. Manuel Pizarro, através de uma nota, refere que está disponível para receber, oportunamente, todas as autarquias que solicitem audiências.