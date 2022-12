Drone e mergulhadores reforçam buscas. Taxista despista-se e cai na ribeira de Odivelas

Um desaparecido e dois feridos é o resultado dois despistes esta madrugada na ribeira de Odivelas, na Póvoa de Santo Adrião. Estão em curso buscas para encontrar o motorista do táxi, tendo sido resgatado o ocupante.

José Costa, oficial de serviço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC), adiantou à Renascença que está a ser usado um drone nas operações.



Nas operações de resgate, encontram-se 27 bombeiros, apoiados por sete veículos, e ainda elementos da PSP e da Proteção Civil de Odivelas, assim como da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto.

No local, a apoiar as buscas em curso, está também uma equipa de mergulhadores com um bote.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa explicou que um táxi entrou na ribeira depois de se ter despistado na rua 25 de Abril, junto à ponte de Frielas, e que um polícia ainda conseguiu resgatar o ocupante. "O agente conseguiu retirar o ocupante de dentro de água, depois deste ter saído do táxi encontrando-se agarrado a uma árvore. No entanto, já não conseguiu salvar o taxista. Quando os bombeiros chegaram este já não se encontrava no interior do veículo."

O ocupante ferido foi transportado para o Hospital Beatriz Ângelo.



Houve uma segunda situação, depois da estrada já estar cortada, com uma outra viatura que também caiu na ribeira, tendo o seu condutor sido detido depois de resgatado, por estar alcoolizado. Também teve ferimentos ligeiros.

O alerta para o acidente foi dado pelas 2h38 da madrugada, para um acidente de viação, que veio a provocar um desaparecido e um ferido ligeiro.





(notícia atualizada às 11h42)