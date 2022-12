Corpo de taxista desaparecido na ribeira de Odivelas encontrado no Barreiro

O corpo do homem que tinha sido dado como desaparecido na madrugada deste domingo, na ribeira de Odivelas, na Póvoa de Santo Adrião, foi encontrado no Barreiro, distrito de Setúbal. A informação foi avançada pela RTP e confirmada à Lusa pelo comandante dos bombeiros locais.

“Infelizmente temos uma vítima mortal a lamentar. Foi encontrada na área do Barreiro”, concelho situado na margem sul do Tejo, explicou aos jornalistas presentes no local, às 17:17, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, Nelson Viana.

Em declarações posteriores à Lusa, Nelson Viana lembrou que as "buscas no teatro de operações eram entre Odivelas e Sacavém", até ao Rio Trancão, Loures, acrescentando que não tem conhecimento de quem encontrou o corpo, mas que este foi depois reconhecido como o homem que estava desaparecido.

Com este desfecho, “a operação vai ser finalizada em breve”, disse o comandante.

Na sequência de um despiste na rua da Ribeira da Póvoa, num bairro localizado no Olival Basto, por volta das 02:38, um táxi caiu na água, sendo que um dos ocupantes foi resgatado com ferimentos ligeiros por agentes da PSP e transportado para o Hospital de Loures. Contudo, não tinha sido possível resgatar o taxista.

Um segundo despiste aconteceu uma hora depois, com o alerta dado pelas 03:40, sendo que o condutor do veículo, que estava alcoolizado, também foi retirado com ferimentos ligeiros e levado para o Hospital de Loures.



“O segundo carro foi mandado parar pela PSP”, indicou o presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto, Rogério Breia, ordem que não terá sido cumprida e o homem, em vez de fazer marcha-atrás, avançou em direção à ribeira.



Já esta tarde, as buscas pelo taxista tinham sido alargadas até ao Rio Trancão, em Sacavém (Loures), numa extensão que chega aos 15 quilómetros.

A estrada onde seguiam os automóveis é estreita e, no local onde se deram os despistes, não existe uma proteção para evitar quedas na ribeira, acidentes que, segundo os moradores ouvidos pela Lusa, não são novos.