Marcelo anuncia visita a hospitais e pede "resposta reforçada"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anuncia que vai realizar visitas aos hospitais e pede "resposta reforçada" para enfrentar o stress nas urgências.

Em declarações aos jornalistas em Abrantes, Marcelo Rebelo de Sousa disse que tem acompanhado atentamente a crise em vários serviços de urgências, nomeadamente na região da Grande Lisboa, e que vai ao terreno.

"Eu tenho acompanhado isso e tenciono nos próximos dias e nas próximas semanas ir ver nos locais a evolução dos acontecimentos, desde que isso não prejudique os serviços de saúde", assinalou.



O Presidente da República sublinha que Portugal, nesta altura do ano, "vive um tempo muito difícil que é a aproximação do inverno e este ano com três surtos ao mesmo tempo: a gripe clássica, um novo tipo de vírus e o vírus da Covid-19, com a pressão que existe sobre as urgências dos hospitais por todo o país, em particular nas unidades hospitalares que têm mais dificuldades de resposta".