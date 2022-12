Elisabete Silva é a primeira mulher no comando de grupo da Brigada Mecanizada

A tenente-coronel Elisabete Silva tornou-se esta quarta-feira na primeira mulher a comandar o grupo de carros de combate da Brigada Mecanizada e também a assumir o comando do quartel de Cavalaria, por inerência.

A cerimónia de tomada de posse, que decorreu no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância (Santarém), contou com a presença do Presidente da República.

Elisabete Silva foi ajudante de campo da Casa Militar de Marcelo Rebelo de Sousa.

A cerimónia militar contou com breves intervenções da nova comandante do grupo de carros de combate da Brigada Mecanizada, a primeira mulher a assumir o comando desta unidade operacional do Exército, e do chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), general Nunes da Fonseca, na presença de militares, autarcas e familiares de Elisabete Silva.

Elisabete Silva, de 42 anos, nasceu em Lousada, é casada e mãe de dois filhos, e foi a primeira oficial a integrar os quadros da Arma de Cavalaria do Exército português, contando hoje com mais de duas décadas de serviço.

A sua carreira começou com a entrada na Academia Militar em 1997, onde concluiu a Licenciatura em Ciências Militares em 2003, regressando mais tarde à instituição como docente dos cursos de Cavalaria, entre 2015 e 2017. Em 2018 terminou o Curso de Estado-Maior Conjunto no Instituto Universitário Militar.

Entre as diversas funções de comando da componente operacional desempenhadas encontra-se a do Esquadrão de Reconhecimento, equipado com os Carros de Combate Leopard 2 A6, na Brigada Mecanizada. A nível internacional, foi Comandante de Pelotão de Atiradores do 2º Batalhão de Infantaria Mecanizada destacado para a Bósnia-Herzegovina.