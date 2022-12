Setúbal. Homem morreu após duas horas à espera do INEM, denunciam técnicos de emergência

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) voltou a criticar os atrasos no socorro do INEM e denunciou o caso de um homem que esperou duas horas na segunda-feira, em Setúbal, e acabou por morrer no local.

“Desde o tempo da primeira chamada até que chegou a primeira equipa de emergência médica, uma ambulância, passaram praticamente duas horas […]. Se o socorro tivesse sido realizado atempadamente, as probabilidades de sobrevivência deste homem de 64 anos seriam, com certeza, muito maiores”, afirmou o presidente do STEPH, Rui Lázaro.

A situação ocorreu na segunda-feira, na freguesia de São Sebastião, no concelho e distrito de Setúbal, com um homem de 64 anos, para quem foi pedida assistência médica, através da linha de emergência 112.

A primeira chamada foi às 10h06, mas a mesma terá ficado em espera, tendo sido devolvida pelas 11h15, informou o presidente do SETPH, referindo que, segundo a linha do tempo, a ambulância foi despachada às 11h22 e a equipa da ambulância chegou junto da vítima às 12h05.

Aquando da chamada de retorno após a primeira se ter perdido, a linha do tempo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) registou que “a vítima estava consciente, que respirava, que reagia, inclusive ao toque e à dor”, apontou.

“Quase duas horas depois da primeira chamada, quando a primeira equipa de ambulância chega ao local verifica que o senhor estaria já em paragem cardíaca. Terão imediatamente iniciado manobras de reanimação, depois auxiliados por uma viatura de emergência médica de Setúbal, que se deslocou também ao local e que realizou inclusive manobras de SAV [Suporte Avançado de Vida], mas sem sucesso”, indicou Rui Lázaro, acrescentando que o óbito foi declarado no local pelas 12h53.

A Lusa solicitou um esclarecimento do INEM sobre o caso deste homem de 64 anos, assim como outras situações de atrasos na prestação de socorro a nível nacional, aguardando ainda uma resposta.

Este desfecho fatal “é já o terceiro caso de uma pessoa que morre enquanto espera por assistência médica”, desde o verão deste ano, revelou o sindicalista, referindo que, além de Setúbal, as outras mortes foram uma em Lisboa e uma em Faro.