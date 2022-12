Sindicatos convocam manifestação de professores para 4 de março

Ex-professor

05 dez, 2022 5 de out 15:03

A dita "plataforma sindical" e mais o eterno porta-voz Mário Nogueira que já colecionou tantas derrotas que nem se percebe bem como é que ainda lá está, continua a pensar em termos de lutas "fofinhas" apenas para fazer prova de vida e impedir o êxodo de associados que pagam quotas. Estão fartos de saber que o ME sorri à ideia de manifestações, ri-se com greves de 1 dia de três em três meses, e o mais que é proposto na notícia, o ME pode muito bem com ele. Nogueira e a plataforma Sindical, percebem que os professores fartos de promessas e de perder sistematicamente para o ME, começam a olhar mais para o Sindicato STOP que o PCP e o PS não controlam, e receiam que o controle dos protestos lhes fuja das mãos, assim como milhares de associados. É por isso que sem o dizer abertamente, tenta entre dentes menosprezar a Greve que o STOP se prepara para lançar, que pode ou não ter êxito, como todas as lutas sindicais, mas ao menos é uma luta a sério, e não as fantochadas sistematicamente derrotadas, dos Sindicatos do Regime, como as que eles veem propor para 4 de Março. A greve do STOP pode ou não resultar, vai depender muito da adesão dos professores. Mas com ela vê-se luta, e não uma "agenda partidária" com protestos de aviário só para dar a ideia de que se está a fazer alguma coisa.