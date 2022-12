Metro do Porto. Comerciantes não veem um fim para as obras na Linha Rosa

Os comerciantes da cidade do Porto sentem que as obras do Metro, na construção da Linha Rosa, não têm fim à vista. Procuram soluções que permitam manter as lojas abertas, mas já há muitos espaços a fechar portas. Quebras nos lucros, dificuldades ou inexistência de acesso às lojas ou falhas nas soluções preconizadas pela Metro do Porto são algumas das principais queixas. Ana Maio viu-se obrigada a encerrar a sua loja de bolos em novembro, na rua do Almada. A proprietária tinha começado a sentir "um decréscimo muito grande de faturação" e que as condições estavam a "dificultar a vida dos clientes". Explica que, a par das consequências sentidas na loja, sofria ainda das "consequências inerentes à passagem da rua, ou seja, o lixo". "Parece que a rua está esquecida. É a sensação que temos." A lojista acrescenta ainda que a rua "nunca mais foi limpa, nunca mais foi lavada". "Foi isso que nos motivou a fechar", sublinha.

A poucos metros de distância, Susana Carvalho partilha as mesmas queixas. Proprietária de uma loja de fechaduras na Rua do Almada, salienta que a zona está a ser bastante afetada pelas obras do metro. "Basta estar impedida a circulação, quer pedonal, quer de tráfego automóvel”, esclarece. A loja mantém-se aberta, mas sente grandes dificuldades. Conta que, como "os clientes veem a rua fechada, não descem a rua". "Portanto, temos uma diminuição brutal de clientes ao balcão." A comerciante destaca ainda a dificuldade das transportadoras em chegar à rua do Almada. Apesar de "irem trazendo a mercadoria, é muito complicado", lamenta.

Falta de acesso a indemnizações é a principal queixa Desde o início das obras, a Metro do Porto procurou encontrar soluções para ajudar os negócios afetados. Tiago Braga, presidente da Metro do Porto, em declarações à Renascença, explica que "desde o início da empreitada da Linha Rosa, [a Metro] tem vindo a fazer um esforço no sentido de compensar, ora financeiramente, ora através de outras ações os comerciantes". Sublinha ainda os espaços de venda alternativos e temporários colocados na praça da estação da Trindade: "As galerias que instalámos, e que na realidade são espaços condignos, com montras num sítio que é, digamos, na baixa do Porto, o sítio com maior procura". Magali Marinho, gerente de uma papelaria no largo dos Lóios, é uma das comerciantes com direito a uma galeria. A indemnização pelas perturbações das obras "não era uma possibilidade" e, então, recebeu essa proposta. "Contactaram-nos se estaríamos interessados em poder ter um espaço no metro da Trindade, que fosse temporário, mas que tivesse durante algum tempo para podermos reaver algumas das perdas, havendo um espaço ali extra para a loja." Esclarece ainda que a Metro do Porto é a principal "responsável pelo espaço". "Garante-nos a segurança, garante-nos a possibilidade de um espaço sem renda". A lojista viu esta oportunidade como uma mais-valia, que, para além de reforçar as venda, permitiu que o seu negócio se desse a conhecer noutra zona da cidade, "ainda que temporariamente, mas sem obras".