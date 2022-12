Duas barras marítimas fechadas e três condicionadas devido à agitação marítima

As barras marítimas de Esposende e do Portinho da Ericeira estão fechadas a toda a navegação e três outras estão condicionadas devido à agitação do mar, informa este domingo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com informação disponível na página da AMN, na zona Norte está encerrada a barra marítima de Esposende e condicionadas as barras da Póvoa do Varzim, de Vila do Conde e da Figueira da Foz, enquanto no Centro está fechada a barra do Portinho da Ericeira.

As barras marítimas de Póvoa do Varzim e de Vila do Conde estão condicionadas a embarcações de calado superior a dois metros, que "devem praticar a barra apenas no período compreendido entre duas horas antes e até duas horas após a preia-mar".

Já a barra da Figueira da Foz está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 11 metros.

Todas as restantes 41 barras marítimas do país e ilhas estão abertas a toda a navegação.

Vários distritos de Portugal Continental estiveram no sábado e na madrugada de hoje em estado de alerta amarelo devido à agitação marítima.

A AMN e a Marinha alertam ainda para "um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago da Madeira", entre as 12:00 deste sábado e as 12:00 de segunda-feira.

Por isso, a população é aconselhada a evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, para evitar ser surpreendida por uma onda, e a não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

À comunidade marítima é recomendado o reforço da amarração e uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.