IMI e IUC. Alargados prazos de pagamento após problemas no Portal das Finanças

O prazo para o pagamento do IMI e do Imposto Único de Circulação foi prolongado, devido a "constrangimentos informáticos" verificados esta quarta-feira.

Em comunicado, o Ministério das Finanças explica que,de modo a salvaguardar os direitos e garantias dos contribuintes, o Imposto Municipal sobre Imóveis e o IUC podem ser pagos até ao final do dia de sexta-feira.

"Não são devidos quaisquer juros ou penalidades associados a este alargamento dos prazos", garante a nota do Ministério.

À Renascença, o Ministério das Finanças justifica os problemas verificados no Portal das Finanças com a “renovação dos certificados digitais do Portal das Finanças”.

O mesmo esclarecimento enviado à redação sublinha que não está em curso qualquer ataque informático, salientando que esta renovação regular constitui uma medida preventiva e uma boa prática de segurança informática.