"Defender o clima não é crime". Começou o julgamento dos quatro ativistas detidos na Faculdade de Letras

Perante o juiz, os estudantes admitiram que, inicialmente, a ocupação da faculdade foi feita sem aviso prévio. No entanto, a direção da FLUL viria a consentir a ação de protesto e até definiu um espaço para os ativistas pernoitarem, depois do primeiro dia de protestos.

Ana, outra das arguidas, que esteve presente nas reuniões com a direção da Faculdade de Letras, explicou que o diálogo inicial com os dirigentes foi pacífico e que haviam definido as áreas de movimentação dos ativistas dentro das instalações.

Questionados pelo juiz se haviam compreendido as mensagens da polícia, quando lhes foi solicitado que abandonassem as instalações da universidade, responderam que sim. Contudo, tinham tomado a decisão de permanecer na faculdade.

Os jovens detidos, com idades entre os 20 e os 25 anos, sublinharam sempre que a ação de protesto foi pacífica e disseram não entender a falta de diálogo da direção da faculdade, assim como o recurso às forças de autoridade.

Os quatro estudantes foram inicialmente ouvidos pelo Ministério Público (MP), que propôs a suspensão do processo, mediante, nomeadamente, 40 horas de trabalho comunitário e o não envolvimento em delitos de invasão nos próximos cinco meses.

No entanto, os arguidos recusaram as contrapartidas e optaram por seguir para julgamento. Para os jovens, aceitar a contraproposta do MP seria uma forma de reconhecer as infrações que acreditam não ter cometido, lembrando que "defender um planeta melhor e medidas por um clima melhor não é crime".

À porta do tribunal, manteve-se sempre um grupo de cerca de 20 elementos de apoio com uma faixa em que se lia: "Não estão sozinhas".

Este é um julgamento que vai contar ainda com a audição de várias testemunhas, que estiveram na Faculdade de Letras da U. Lisboa no dia 11 de novembro.