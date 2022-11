PSP e GNR no Qatar. Jogo de Portugal contra o Uruguai é de "risco baixo"

As autoridades portuguesas no Qatar acreditam que o jogo desta segunda-feira de Portugal contra o Uruguai no Campeonato do Mundo de futebol é um jogo de “risco baixo”, apesar das mais de 80 mil pessoas no estádio Lusail.

“Embora seja um estádio que vai estar 94% cheio e que leva mais de 88 mil pessoas de assistência, é considerado um jogo de risco baixo”, diz à Renascença o Superintendente João Carlos Ribeiro, que considera um “factor positivo” o apoio da comunidade indiana e paquistanesa à seleção nacional.