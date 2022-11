Patrícia Lopes. "Saúde mental é uma problemática que nos toca a todos"

Patrícia Lopes, psicóloga que integra o Programa Municipal de Apoio à Saúde Mental - FELIZ(MENTE) da Câmara Municipal de Gaia, realça que a saúde mental "é uma problemática que nos toca a todos".

Durante um debate na Conferência " A Saúde Mental no Pós-Pandemia", uma parceria entre a Renascença e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, defende que o trabalho para lidar com a saúde mental, a nível autárquico, "só faz sentido se tivermos uma abordagem holística e sistémica".



"Desde há algum tempo que há uma estranheza do Presidente da Câmara de Gaia ter um psicóloga no seu gabinete. Faz todo o sentido e demonstra a sensibilidade que temos sobre esta área", refere a especialista, garantido que, no município tem um trabalho em rede "muito profícuo":

"As instituições estão todas juntas a trabalhar para o mesmo", garante.