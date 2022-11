Miguel Miranda defende que “as unidades de saúde precisavam de ter mais tempo”

Na sua intervenção durante o painel “Os desafios na promoção de saúde mental”, o médico Miguel Miranda, da Liga dos Amigos do Centro de Saúde Soares dos Reis - Projeto Centro de Dia Especializado em Doentes de Alzheimer, explicou a natureza da intervenção deste projeto.

A liga pretende dar resposta a outros tipos de apoios, uma vez que “as pessoas não têm o problema só da doença em si, mas também de integração social, de apoio e isolamento”. Conta com uma equipa de “apoio domiciliário especializado”, que articulam com as equipas do centro de saúde.

“Em Gaia somos um bocado privilegiados porque trabalhamos em rede há muitos anos e trabalha-se de forma a não haver sobreposição”, explica o médico, destacando a vasta articulação entre a saúde e a área social na localidade.

“As unidades de saúde e os centro de saúde precisavam de ter, não só, mais técnicos, mas também mais tempo”, alerta, exemplificando com as listas excessivamente longas dos médicos de família e das metas e tarefas, que sugere “algumas delas de carater duvidoso”, que consomem tempo e que retiram tempo à consulta.

Miguel Miranda defende uma simplificação informática e dos processos de avaliação, para que seja possível criar mais tempo para os utentes.