Portugal registou 433 casos de mutilação genital feminina entre 2018 e 2021

Portugal registou 433 casos de mutilação genital feminina (MGF) entre janeiro de 2018 e dezembro de 2021, sendo a quase da totalidade dos registos introduzidos por unidades da Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Estes dados constam de um relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), do Ministério da Saúde, hoje divulgado e que traça um panorama de casos verificados ou comunicados em unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A mutilação genital feminina - que consiste na retirada total ou parcial de partes genitais, com consequências físicas, psicológicas e sexuais graves, podendo até causar a morte - ainda é uma prática comum em três dezenas de países, sobretudo africanos.

A nível global, estima-se que a prática ponha em risco três milhões de meninas e jovens todos os anos e que cerca de 200 milhões de mulheres e meninas tenham já sido submetidas à MGF.

De acordo com os dados da DGS, divulgados no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, dos 433 casos, sete foram considerados inválidos por apresentarem informação incongruente, o que significa que no relatório foram analisados 426 registos de MGF entre 2018 e 2021.