Porto já tem metade do alojamento local ocupado para o 'réveillon'

No segmento dos apartamentos T0 e T1, as ocupações estão "mais baixas", entre os "40% e 45%".

Há, contudo, uma diferença de ocupação dos AL na cidade do Porto, no que diz respeito aos segmentos de apartamentos.

Em entrevista à agência Lusa sobre as expectativas para o setor do alojamento local (AL) no Porto para o próximo ‘réveillon’, Eduardo Miranda, presidente da Associação de Alojamento Local de Portugal (ALEP), disse que, ao dia de hoje, os valores estão entre os "50% e 55%" de taxa de ocupação.

A taxa de ocupação do alojamento local no Porto para a passagem de ano está entre os 50% e 55%, com maior procura pelos apartamentos T3 e T4, avançou hoje a Associação de Alojamento Local de Portugal.

A expectativa é que mais perto das datas da passagem de ano, a taxa de ocupação desse segmento de T0 e T1 suba aos "70% a 75%”, acredita o presidente da ALEP.

“Com a pandemia, acentuou-se a tendência de reservas muito em cima da hora dos apartamentos menores e uma parte significativa das reservas desses apartamentos aparecem nas últimas duas ou três semanas”, explica.

A procura de AL para a época festiva do ‘réveillon’ começa logo no dia 26 de dezembro, a seguir ao Natal, e dia 27 é quando começa realmente o período do fim do ano, que depois vai até 1 ou 2 de janeiro, explica Eduardo Miranda, assinalando que o Natal é uma data menos procurada para este setor.

A taxa de ocupação no mercado de AL do Porto para 2022 deve ficar um “pouco abaixo de 2019” – ano antes da pandemia e que serve de ponto de referência ao setor -, e acompanha muito de perto o número de passageiros do Aeroporto Sá Carneiro”, acrescenta, concretizando que a diferença será de “3% a 4%”.