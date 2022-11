Portugueses usam cada vez mais o carro para chegarem ao trabalho

Os Censos revelam ainda que os portugueses demoram 19,9 minutos por dia nas deslocações para o trabalho ou para a escola. Mas há exceções: na Área Metropolitana de Lisboa, os residentes demoram em média 25 minutos a chegar ao trabalho e no Barreiro, em particular, demoram mais de 30 minutos.

De acordo com os resultados definitivos do Censos 2021 , cerca de dois terços dos portugueses usam o carro para se deslocarem para o trabalho ou para os estudos , quando há dez anos a percentagem ficava abaixo dos 62%, e 2,6 milhões de pessoas (que representam 47,9% dos trabalhadores) fá-lo enquanto condutor, enquanto 18,1% deslocam-se de carro como passageiros (eram 17,9% em 2011).

Uma das tendências reveladas é a redução de portugueses a deslocarem-se para o trabalho em transportes públicos. Em 2021, 16,2% das pessoas faziam este caminho diário de autocarro, comboio, metro, barco ou transporte coletivo da empresa ou da escola (16,2%). Em 2011 a percentagem estava nos 20%.

O transporte público que baixou mais de uso foi o autocarro (de 11,8% para 9,1%), com a bicicleta a subir ligeiramente (de 0,5% para 0,6%).

Em sentido contrário, há menos portugueses a deslocarem-se para o trabalho a pé: em 2011, a percentagem era de 16,4%, mas baixou no ano passado para os 15,7%.

Olhando para as grandes cidades, é possível observar que o uso do automóvel é maior no Porto do que em Lisboa. Na Invicta, a utilização do automóvel subiu dos 63% para os 68%, enquanto em Lisboa aumentou de 54% para 56%.

Na capital, o percurso para o trabalho de autocarro, metro ou comboio caiu, mas subiu o uso da bicicleta e de quem se desloca a pé.