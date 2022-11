Ministério Público abre inquérito a denúncias de alegados comportamentos racistas na PSP e na GNR

No trabalho são apresentados diversos casos de publicações como: "Procura-se 'sniper' com experiência em ministros e presidentes, políticos corruptos e gestores danosos", diz o texto sobre a imagem do cano de uma espingarda que um militar da GNR de Vendas Novas publicado no Facebook.

Segundo a mesma investigação, todos os agentes e militares da PSP e da GNR que escreveram estas frases nas redes sociais estão no ativo.

Face a estas alegações, o ministro da Administração Interna lembra que o racismo e o ódio não são fenómenos generalizados nas forças de segurança e que “não se pode confundir a parte com o todo”.

José Luís Carneiro promete uma investigação rigorosa, prometendo “firmeza” e “determinação, porque “não podemos tergiversar na necessidade de apurar responsabilidades”.