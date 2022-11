​Discurso de ódio nas forças de segurança. MAI “não confunde a parte com o todo”

O ministro da Administração Interna destaca a importância de a investigação decorrer com “lucidez de modo a não confundirmos a parte com o todo”.

“É necessária uma palavra de confiança aos milhares de mulheres e de homens que todos os dias velam pela salvaguarda dos valores constitucionais e do Estado de Direito democrático”, declarou.

José Luís Carneiro garante ainda estar “disponível para ir ao Parlamento explicar todas as questões que houver para explicar”.

Em causa está uma grande reportagem, dividida em dois episódios, transmitida pela SIC, da autoria da Rede de Jornalistas de Investigação, o primeiro consórcio português de jornalismo de investigação.



O trabalho jornalístico intitulado “Quando o ódio veste farda” dá conta de quase 600 polícias e militares da GNR que foram apanhados numa rede onde apelam à violência contra alegados criminosos, contra políticos, jornalistas e figuras públicas.

No trabalho são apresentados diversos casos de publicações como: "Procura-se 'sniper' com experiência em ministros e presidentes, políticos corruptos e gestores danosos", diz o texto sobre a imagem do cano de uma espingarda que um militar da GNR de Vendas Novas publicado no Facebook.

Segundo a mesma investigação, todos os agentes e militares da PSP e da GNR que escreveram estas frases nas redes sociais estão no ativo.