Greve na Autoeuropa vai mesmo avançar esta quinta-feira e sexta-feira

A greve dos trabalhadores da Autoeuropa vai mesmo avançar esta quinta-feira e sexta-feira, segundo indica à Renascença o coordenador da Comissão de Trabalhadores.

Apesar de a administração da empresa ter prometido voltar à mesa das negociações ainda este mês com vista a um aumento salarial, dois dos três sindicatos decidiram manter o pré-aviso de greve.

"Vai provocar oito horas sem produção de carros. Para já avançamos com a greve, se a empresa não se sentar à mesa com a comissão de trabalhadores para um aumento salarial extraordinário, tendo em conta o aumento drástico da inflacão e do custo de vida dos trabalhadores, iremos reunir de novo e a comissão ficou mandatada para aplicar formas de luta mais duras", explicou o coordenador, anteriormente.

Rogério Nogueira diz, à Renascença, que a Comissão dos Trabalhadores da Autoeuropa "continua focada na negociação do processo e conseguir um aumento salarial extraordinário".

Em causa está a proposta de um aumento salarial de 5% feita pelos trabalhadores, para 2023.