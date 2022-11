Protesto climático. Jovens ativistas detidas foram libertadas e vão a tribunal na quarta-feira

As cinco ativistas pelo clima que hoje foram detidas pela polícia no Ministério da Economia saíram da 4.ª esquadra da PSP depois das 22:00, mais de quatro horas após a detenção, e serão ouvidas em tribunal na quarta-feira.

As cinco jovens faziam parte de um grupo de seis que hoje foi recebido pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e que no fim do encontro se colaram na entrada do edifício.

Jovens ativistas pelo clima ocuparam na ultima semana várias escolas de Lisboa, exigindo o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e a demissão do ministro da Economia, que acusam de defender os combustíveis fósseis.

Após a saída da esquadra, na Rua da Palma, os jovens anunciaram que na próxima primavera vão voltar às ocupações de estabelecimentos de ensino, mas no dobro do que fizeram nesta semana e também fora de Lisboa, e que vão também protagonizar ações “cada vez mais disruptivas” contra o gás, por ser também um combustível fóssil.