Inquérito nacional vai avaliar competências de adultos. Saiba o que é e como vai funcionar

Quem organiza este inquérito?

A Universidade Católica foi a entidade escolhida para conduzir este inquérito, no âmbito do Programa de Avaliação Internacional das Competências para Adultos (na sigla em inglês PIAAC).

É um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com o apoio do governo português.

Quem é o público-alvo?

Vão ser feitas mais de cinco mil entrevistas a pessoas entre os 16 e os 65 anos, em todo território nacional, sendo os participantes escolhidos aleatoriamente. O objetivo é ter uma amostra representativa da população.

É obrigatório responder?

Não, a participação é voluntária, mas é importante que todos respondam, porque a ideia é haver uma amostra representativa dos adultos que residem no país.

Há incentivos para quem responder: até 80 euros em cartão, por entrevista completa.

Qualquer pessoa pode ser selecionada, mesmo os estrangeiros?

Sim, até os cidadãos estrangeiros desde que vivam no território nacional país, mas podem optar por não responder. As perguntas são feitas em português e se não conseguirem entender tudo podem apenas responder ao inquérito de enquadramento inicial, que é feito em várias línguas.

É a primeira vez que este inquérito da OCDE é feito cá? Qual o objetivo?

Em Portugal é a primeira vez, mas dezenas de outros países já o fizeram.

O objetivo é medir as diferentes competências adquiridas pelos adultos nos domínios da leitura, da escrita e aritmética, bem como das suas capacidades para resolver problemas em contextos de intensa tecnologia. Depois, pretende-se estimar o impacto dessas competências no sucesso individual, seja ao nível do dia a dia, seja ao nível do local de trabalho.

O inquérito vai avaliar o impacto que a aprendizagem ao longo da vida tem no crescimento económico do país. Esta será uma base para poder comparar os diferentes países no que toca à formação profissional de adultos.

Quando é que temos de responder ao inquérito?

Hoje, dia 15 de novembro, arranca a primeira fase com o envio de cartas e todas as regras para que as pessoas possam aderir.

As respostas aos inquéritos são dadas presencialmente no domicílio, através da utilização de um tablet. O inquérito tem uma duração entre 25 minutos a duas horas, dependendo se a pessoa responde a tudo. Os entrevistadores, da Universidade Católica, estarão devidamente identificados e credenciados.

Em caso de dúvidas pode ligar para o número 217214040. Também pode obter mais informações em www.piaac.pt