Costa contra Costa. Primeiro-ministro e ex-governador (novamente) em rota de colisão

Carlos Costa e António Costa estão em rota de colisão - mais uma vez. Em causa está a denúncia do ex-governador do Banco de Portugal (BdP), no livro “O Governador”, da autoria do jornalista Luís Rosa, de que o primeiro-ministro terá feito pressão, em 2016, para que Isabel dos Santos continuasse na administração do Banco BIC.

Segundo o relato do livro - que apenas chegará às livrarias na próxima semana -, Carlos Costa reuniu-se com Isabel dos Santos, a 12 de abril de 2016, para informar a empresária que tinha de se afastar do Conselho de Administração do Banco BIC, de forma a que o mercado compreendesse que “o banco não tinha não tinha nada a ver com o BIC Angola”.

Em dois momentos, durante esta reunião, empresária ter-se-á exaltado. E, após o encontro, terá ligado a muitas pessoas a fazer queixa do sucedido. “Uma das pessoas que recebeu as queixas contra Carlos Costa foi o primeiro-ministro [António Costa], não se sabe se por interposta pessoa ou diretamente”, relata o livro.

De acordo com o testemunho de Carlos Costa, o primeiro-ministro ligou-lhe então a fazer pressão por Isabel dos Santos - apesar de a decisão ser da exclusiva responsabilidade do Banco de Portugal - e ter-lhe-á dito: “Não se pode tratar mal a filha do Presidente de um país amigo de Portugal.”

Menos de 24 horas depois desta afirmação ter sido tornada pública, António Costa já respondeu pela via legal: anunciou que irá processar Carlos Costa.

Na quinta-feira à noite, em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro confirmou a intenção de avançar com o processo. “Contactei o Dr. Carlos Costa. Não se retratou, nem pediu desculpas”, contou.

Até ao momento, o Presidente da República ainda não teceu nenhum comentário sobre este caso. Também na quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa, que durante mais de uma década foi comentador televisivo e fez recensões informais a centenas de livros, saiu do ringue com a frase: “Ainda não li o livro.”