Governo estuda criação de central dessalinizadora no Litoral Alentejano

O ministro diz que já estão a ser tomadas medidas. Mas reconhece que uma forma de evitar a seca a longo prazo seria criar uma central para aproveitar a proximidade do mar no litoral alentejano.

O Governo está a estudar a criação de uma central dessalinizadora no Litoral Alentejano para combater a seca em Portugal, anunciou esta quinta-feira o ministro do Ambiente.

“Nós desenvolvemos um pacto regional para o uso da água que compatibiliza o uso da água que nós libertaremos dos vários investimentos que temos em curso com aquilo que é o futuro utilização da água. Ao nível do Alentejo, o mesmo. Mas temos de adotar um conjunto de medidas que neste momento ainda não estão estruturadas por território, nomeadamente a possibilidade de acrescentar à dessalinizadora do Algarve uma dessalinizadora no Litoral Alentejano”, disse Duarte Cordeiro aos deputados.

A central dessalinizadora ao Algarve deverá estar concluída em março de 2026.

A obra, avaliada em 45 milhões de euros, está em fase de desenvolvimento dos estudos necessários para se poder colocar a empreitada a concurso.