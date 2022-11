DGS confirma: 4.ª dose da vacina contra a Covid-19 alargada a pessoas com 50 anos

O reforço da vacina para a Covid-19 vai ser dada a mais gente. À Renascença, a diretora-geral da Saúde confirma que vai avançar em breve a vacinação para quem tem 50 anos.

“A Comissão Técnica de vacinação - analisado o que está a acontecer e vendo que ainda há benefícios de facto, na vacinação a partir dos 50, na faixa dos 50 aos 70 -, entendeu que nesta altura, uma vez que a vacinação dos mais vulneráveis já aconteceu e está a decorrer num bom ritmo e boa cadência, poderíamos dar proteção esta faixa dos 50 aos 70”, avança Graça Freitas.

Nestas declarações assume que o parecer está feito. “A norma vai sair nas próximas horas e, depois, é a logística que decide os agendamentos em função, também, da percentagem de pessoas que já foi agendada e vacinada nas outras faixas etárias. Será para os próximos dias, de acordo com o que a equipa da logística decidir”, esclarece.

Esta novidade tinha sido avançada pela secretária de Estado da Promoção da Saúde em entrevista ao Jornal Público. Até aqui estavam abrangidos apenas os maiores de 60 anos.



Graça Freitas recusa falar em atrasos na vacinação e revela que estão vacinados dois terços dos maiores de 80 anos e que apenas metade das maiores 70 já levaram reforço. A diretora-geral a saúde fala de época normal. “Com as temperaturas a baixarem e com o número de casos de infeção a aumentarem, a tendência é para as pessoas procurarem aderirem ao processo de vacinação. Aliás, esse é o nosso apelo: estão muito a tempo de ir ao processo de vacinação.”

Já a secretária de Estado - que é infeciologista - diz que a atual situação era previsível. “As doenças infeciosas respiratórias cursam em ondas de incidência, esperamos que algumas ondas se consigam desfasar. Mas nenhum de nós espera um Inverno fácil.”

Esta sexta-feira decorre um encontro de peritos no Infarmed para fazer um ponto de situação da Covid-19. Sobre a reunião, Margarida Tavares disse que vai ser, apenas, um momento de reflexão embora admita reforçar a recomendação para o uso da máscara nos transportes públicos.

Quanto à reunião no Infarmed, Graça Freitas adianta que vão ser discutidos modelos de vigilância da Covid-19. Neste momento, a DGS só dispõe de dados relativos a quem faz teste nas farmácias, nos hospitais ou laboratórios pelo que os números estão subavaliados. “Estamos a evoluir para um outro paradigma de vigilância. Amanhã esses aspetos vão ser abordados. Neste momento, em toda a Europa, a tendência é para passar para um outro modelo de vigilância e baseado mais nas infeções respiratórias, mas volto a dizer que amanhã, no Infarmed, ouviremos os peritos, depois ajustaremos as recomendações que forem entendidas pela comunidade científica.”