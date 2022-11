Taxistas detidos por "acelerarem" preços nos taxímetros

Dois motoristas de táxi foram detidos pela PSP de Lisboa por serem suspeitos da prática do crime de especulação.

Com 66 e 45 anos, os dois suspeitos estavam a cobrar preços superiores aos esperados para as viagens realizadas, recorrendo à utilização de comandos que faziam acelerar os preços registados nos taxímetros.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou nesta quarta-feira que a detenção ocorreu nos dias 3 e 13 de novembro, na freguesia do Parque das Nações, "no âmbito de diversas operações de fiscalização rodoviária direcionadas para os veículos de aluguer de passageiros, realizadas nas proximidades do evento internacional que ali decorria."

Durante a fiscalização, os polícias verificaram que "os motoristas estavam a cobrar preços superiores aos esperados para as corridas realizadas, vindo a perceber que os motoristas eram portadores de comandos que faziam acelerar os preços registados nos taxímetros."



Segundo o comunicado, desde o início do ano, a Divisão de Trânsito já deteve cerca de 80 cidadãos pelo ilícito criminal de especulação.

Os suspeitos foram notificados para comparência no Tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.