Reinserção e Serviços Prisionais. Sindicato apresenta queixa na justiça contra Direção-Geral

O Sindicato dos Técnicos de Reinserção e Serviços Prisionais apresentou queixa na justiça contra a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Em causa estão supostas ilegalidades na contratação de pessoal, como técnicos superiores de carreira geral e vigilantes de empresas privadas, sem a formação exigida por lei para funções exclusivas às carreiras de técnicos de reeducação e de reinserção social.

Em declarações à Renascença, Miguel Gonçalves, presidente do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (SinDGRSP), realça que, para além da situação ilegal, a situação passa pela falta de competências dos trabalhadores contratados.

"Ainda recentemente chegou uma colega da Segurança Social. Nesse mês, deram-lhe 200 processos para gerir. Uma coisa é ter uma formação, uma adaptação, mas neste caso não é isso que acontece", aponta.

O sindicalista sublinha que este tipo de situações "compromete" o funcionamento da justiça, como os processos de vigilância ou de articulação com os tribunais.

"Estas pessoas já estão na carreira geral há vários anos e vêm, entregam os processos, e siga. Toca a assinar liberdades condicionais e por aí fora, isto compromete tudo", lamenta.

De acordo com o presidente do SinDGRSP, a situação já se arrasta desde 2019, ano em que o concurso externo para as carreiras de técnicos de reeducação e de reinserção social ficou por preencher.