Crianças em risco. Modelo de intervenção das CPCJ vai ser revisto

O Governo quer rever o modelo de intervenção das comissões de proteção de crianças e jovens em risco (CPCJ). Nesta sexta-feira, em Ansião, no encerramento do encontro das CPCJs do norte do distrito de Leiria, a ministra da Segurança e Solidariedade Social revelou que, hoje mesmo, assinou um despacho conjunto com os ministérios da Justiça e dos Assuntos Parlamentares, com vista à criação de uma equipa que vai avaliar todo o sistema e propor alterações.

O objetivo é, disse à Renascença a ministra Ana Mendes Godinho, “identificar as necessidades de aperfeiçoamento do sistema de promoção e proteção das crianças e jovens em risco e também a definição do modelo de avaliação de intervenção nas situações de perigo de uma forma uniformizada”.

Pretende-se ter "cada vez mais uma leitura de terreno, mas também termos a capacidade de identificar o que é que temos que reforçar no próprio sistema para garantir que conseguimos chegar de uma forma cada vez melhor às crianças”, pois “há a necessidade de termos também aqui cada vez mais instrumentos para intervenção mais qualificada e também de reforço de meios.“

150 mil crianças vão ser apoiadas localmente

Ana Mendes Godinho revelou ainda que as 150 mil crianças portuguesas que atualmente recebem mensalmente 100 euros de apoio, a chamada garantia para a infância, vão ter acompanhamento local.