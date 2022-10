TAP confirma atrasos e cancelamentos dos voos a partir de Lisboa

A TAP admite atrasos e cancelamentos dos voos a partir de Lisboa. Atribui culpas à implementação do novo sistema de navegação aérea que está em curso e garante que está a fazer todos os esforços para resolver o problema.

Nos últimos dias têm-se multiplicado as queixas dos clientes da TAP nas redes sociais.

Contactada pela Renascença, a companhia aérea explica que a operação está a ser afetada pela migração para o novo sistema o que – a juntar aos habituais congestionamentos do aeroporto de Lisboa - está a causar restrições à navegação aérea e o cancelamento e atraso dos voos.

“A operação da TAP está a ser impactada pela implementação do novo sistema TOPSKY da NAV e por questões técnicas em alguns dos seus aviões, combinados com os desafios do Aeroporto de Lisboa, que está sempre muito congestionado, o que está a causar restrições à navegação aérea e o cancelamento e atrasos dos voos”, lê-se na resposta, enviada por escrito.

Garantindo que as suas equipas estão a fazer todos os esforços para enfrentar este desafio, a companhia aérea pede desculpa aos seus passageiros que não estejam a ter a melhor experiência.

Na sequência da implementação deste sistema, a TAP foi autorizada a fazer voos à noite desde o dia 18 de outubro e até ao dia 28 de novembro de 2022.

O novo sistema de navegação aérea, TOPSKY, vai permitir, segundo a NAV Portugal, uma operação mais eficiente e sustentável. Permitirá reforçar a segurança da atividade da empresa, com uma tecnologia que ajuda em decisões mais rápidas e melhores, além de melhorar a capacidade de otimizar rotas e, a longo prazo, recuperar atrasos, e assim contribuir para poupar combustível e reduzir a pegada de carbono.