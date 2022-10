​Fechar esquadras “nunca” resultou em “mais elementos policiais na rua”

O presidente da Associação Sindical de Profissionais de Polícia (ASPP), Paulo Santos, defende que fechar esquadras não garante mais polícias na rua. O responsável associativo refere experiências do passado para justificar a sua preocupação.



“Quando se encerraram esquadras, principalmente nas cidades do Porto e de Lisboa, nunca houve uma tradução efetiva do aumento dos efetivos, ou seja, aquilo que é o encerramento das esquadras nunca teve uma tradução efetiva de mais elementos policiais na rua”, assegura.

Paulo Santos confessa ver com preocupação o projeto anunciado pelo diretor nacional da PSP, lembrando que a ideia não é nova e “culminou sempre na manutenção ou adiar dos problemas".

Na mesma entrevista, Magina da Silva revela a existência de um plano para reorganizar a polícia que passa por fechar esquadras e também a criação de um plano de alojamento para polícias deslocados.

Para Paulo Santos, presidente da ASPP, é estar a misturar alhos com bugalhos. No caso, caridade com salários. E isso não chega. É, de resto, "mais um dos exemplos da nossa discordância com as interpretações que é feita pelo senhor diretor nacional, que propõe medidas que amparam as más decisões políticas".