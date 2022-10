Fake News. Portugal envolvido em sete casos de desinformação entre 2019 e 2022

Portugal surge em sete casos de 'fake news' sobre a Ucrânia ou Estados-membros da União Europeia (UE), detetados entre 2019 e 2022 pelo grupo de trabalho do Serviço Europeu de Ação Externa sobre a desinformação.

A UE lançou esta segunda-feira uma nova ferramenta no 'site' da EUvsDisinfo - uma nova secção, disponível em euvsdisinfo.eu/learn/ - que "explica os mecanismos, táticas, narrativas comuns e atores por detrás da desinformação e manipulação de informação".

O EUvsDisinfo é o principal projeto do grupo de trabalho East StratCom, tendo sido criado em 2015 no seio do Serviço Europeu de Ação Externa para melhor responder às campanhas de desinformação em curso por parte da Rússia que afetam a UE e os seus parceiros.

Numa pesquisa na base de dados da EUvsDisinfo realizada hoje pela agência Lusa, Portugal surge em sete casos de desinformação, com o primeiro a ter sido detetado em 9 de setembro de 2019, envolvendo ainda a Itália, Reino Unido, Espanha e França.

A notícia, em russo, do Sonar2050, referia que estes países estavam perto de sair da União Europeia, no seguimento do Brexit por parte do Reino Unido, abordando a desintegração do projeto europeu, por domínio de alguns países em relação a outros, questões económicas ou até a situação dos migrantes.

O EUvsDisinfo, que desmonta cada caso de ‘fake news’, refere que aquele artigo “é uma conspiração que é consistente com uma narrativa comum pró-Kremlin sobre o colapso iminente da UE”.

Também detetada em 2019, em 17 de novembro, o ‘site’ russo Vesti7 refere que o Presidente francês, Emmanuel Macron, pensa que a NATO foi concebida como resposta ao inimigo [URSS], defendendo que foi o oposto e que a Aliança Atlântica foi pensada como “ameaça a um amigo contra quem lutaram contra o fascismo”. A peça conclui que a criação da NATO não se justificava.

Portugal surge citado como membro fundador da Aliança Atlântica e o EUvsDisinfo aponta, na refutação ao artigo, que o revisionismo histórico é uma narrativa recorrente pró-Kremlin e que, após a II Guerra Mundial, as tropas soviéticas ocuparam vários países da Europa Central e que o Tratado do Atlântico Norte foi assinado, servindo a três propósitos: dissuadir o expansionismo soviético, proibir o renascimento do militarismo nacionalista na Europa e encorajar a integração política europeia.

Já um artigo da News-front, um ‘site’ sedeado na Crimeia, ocupada pela Rússia desde 2014, referia em 20 de abril de 2020 que a cooperação entre os países mediterrâneos, Portugal, Espanha e Grécia, colocavam em causa a hegemonia da Alemanha no continente europeu.

Segundo a peça, os países mediterrânicos sofreram muito com o regime fiscal imposto pela Alemanha e durante a pandemia de covid-19 Berlim demonstrou que não pretendia ajudar os parceiros da UE.